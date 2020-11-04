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Покровский ГОК выиграл аукцион на разработку марганцевого месторождения

04.11.20 12:52 , ГМК Центр
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Покровский горно-обогатительный комбинат (Покровский ГОК) выиграл аукцион по продаже спецразрешения на разработку Грушевского участка марганцевой руды. Комбинат победил с предложением в размере 128 тыс. грн. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Первоначальная цена лота – 51,2 тыс. грн. Срок действия спецразрешения на разработку участка – 5 лет.

В аукционе на право разработки участка марганцевой руды также боролись четыре предприятия: Марганецкий ГОК – 122 тыс. грн; ООО "Отделение экологии и геологии Академии горных наук Украины" – 111,5 тыс. грн; ЧП "Агропромсервис" – 120 тыс. грн; ООО "Максипром групп" – 122 тыс. грн.

Грушевский участок марганцевых руд расположен между с. Грушевка и с. Гранитное в Апостоловском районе Днепропетровской области.

Покровский горно-обогатительный комбинат − крупнейший в Украине производитель марганцевой руды. По 24,3% акций ПАО "Покровский ГОК"принадлежит четырем кипрским компаниям: Profetis Enterprises Limited, Exseed Investmens Limited, Clemente Enterprises Limited и Alexton Holdings Limited (группа "Приват").

МинПром

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