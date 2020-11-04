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Президент ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

04.11.20 12:17
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Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире.

Выступая на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента, Аттар заметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной.

"Несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть", – добавил Аттар.

По его словам, на заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+ 17 ноября должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже 40 долларов за баррель.

МинПром

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