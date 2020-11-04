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Рада хочет ужесточить наказание за незаконное использование недр

04.11.20 11:51 , РБК Украина
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В Украине могут ужесточить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. Верховная Рада поддержала за основу соответствующий законопроект №3576. Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 283 парламентария.

Закон вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.

В частности, усиливается уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения и вводится ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном размере и особо крупном размере, увеличиваются штрафы по сравнению с действующими нормами.

Документ предусматривает ответственность не только для физических, но и для юридических лиц.

Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагают уполномочить рассчитывать размер причиненных государству убытков и предъявлять претензии по поводу их возмещения в результате самовольного пользования недрами.

Напомним, в Винницкой области бывший директор госпредприятия устроил схему по незаконной добычи извести. Махинация нанесла ущерб государству на 150 млн грн.

МинПром

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