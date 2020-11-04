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Метинвест поставил 450 тыс. тонн шлака для ремонта дорог в Мариупольской области

04.11.20 11:28 , МариупольСити
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Группа "Метинвест" продолжает программу помощи территориальным громадам по строительству и ремонту дорог в населенных пунктах с применением металлургических шлаков. За последние 15 месяцев мариупольские меткомбинаты доставили 450 тыс. тонн шлаковой продукции. Затраты на доставку потребителям шлаковых материалов по этой программе составили более 30 млн грн.

В июле 2019 года меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь" Группы "Метинвест" заключили меморандумы с ближайшими поселковыми советами и районными администрациями о некоммерческом сбыте шлаковой продукции для строительства дорог и применения в коммунальном хозяйстве. В рамках меморандумов предприятия не только отпускают шлаковую продукцию без оплаты, но и берут на себя затраты по ее доставке.

Сейчас работы по строительству дорог ведутся в садоводческих товариществах возле поселка Старый Крым. Для выполнения данных работ меткомбинаты им. Ильича и "Азовсталь" доставили 3 тыс. тонн шлаковой продукции.

Также шлак, предоставленный предприятиями Группы "Метинвест", применен для строительства дорог в Никольском, Мангушском, Волновахском, Великоновоселковском районах и пригородах Мариуполя.

Как отметил старший менеджер Группы "Метинвест" Александр Филоненко: "За шесть месяцев прошлого года и за девять месяцев текущего мариупольские меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь" предоставили 450 тыс. тонн шлаковой продукции для развития дорожного строительства и коммунальной инфраструктуры как города Мариуполя, так и населенных пунктов ближайших районов".

Напомним, Группа "Метинвест" продолжает рассматривать различные варианты ландшафтной рекультивации шлаковых отвалов, после завершения их эксплуатации. Тестовую модель ландшафтной рекультивации можно увидеть возле заводоуправления ММК имени Ильича. На верхнем основании установлена солнечная панель, что демонстрирует один из возможных вариантов последующего полезного использования поверхности рекультивированного отвала.

МинПром

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