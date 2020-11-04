Нефть сразу подешевела после заявления Трампа о победе на выборах Нефть упала в цене в среду, 4 ноября, после заявлений президента США Дональда Трампа о победе на выборах. Снижение цен наблюдается на нефть марки WTI и Brent.



Об этом сообщает Reuters.



Так, фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 15 центов (0,4%) и сейчас составляет 37,51 доллара за баррель. Нефть марки Brent снизилась на 8 центов (0,2%), до 39,63 доллара за баррель.



Напомним, вчера в США завершились выборы президента. После завершения голосования действующий президент Дональд Трамп заявил о победе, несмотря на то, что сейчас еще идет процесс подсчета голосов.



Отметим, на прошлой неделе цены на нефть упали до самого низкого показателя с середины июня. Тогда нефть подешевела на 10% на фоне второй волны пандемии коронавируса.



Ранее сообщалось, что в октябре Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть до 41 долларов за баррель в 2020 году и до 44 долларов в 2021 году.



Также сообщалось, что экономика США показала беспрецедентные темпы роста в третьем квартале 2020 года, поскольку правительство выделило более 3 трлн долларов на помощь от пандемии, что способствовало росту потребительских расходов. Валовой внутренний продукт вырос на 33,1% в годовом исчислении.



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