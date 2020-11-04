Совет директоров Норникеля рекомендует выплатить 1,2 млрд долл дивидендов Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивиденды за январь—сентябрь 2020 года в размере 1,2 млрд долл., пишет газета "Коммерсант".



Традиционная дискуссия вокруг дивидендов компании в этом году усугубляется аварией с разливом нефтепродуктов под Норильском. Росприроднадзор требует от "Норникеля" через суд уплатить 148 млрд руб. штрафа (около 2 млрд долл.), компания же не согласна с его размером.



Кроме того, руководство "Норникеля" критикует ряд политиков, в частности спикера Совета федерации Валентину Матвиенко, за то, что компания платит высокие дивиденды, не обновляя инфраструктуру своих объектов.



Однако решение совета показывает, что худшие ожидания рынка, сложившиеся после заявления "Русала" 26 октября, не оправдались. Тогда второй по размеру акционер "Норникеля" признал, что разделяет "осторожный подход" крупнейшего владельца ГМК, "Интерроса" Владимира Потанина, который предлагал выплатить за 2020 год "минимальные дивиденды".



МинПром



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