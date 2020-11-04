Механизм использования эконалога нужно реформировать – Гриб

В Украине необходимо реформировать механизм использования эконалога. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.
По ее мнению, необходимо разрешить предприятиям использовать до 70% средств от его поступления на инвестиции в экомодернизацию.
"Сейчас это крайне актуально для промышленников и дало бы положительный экономический эффект. Также стоит обратить внимание на тот факт, что украинская экономика находится в серьезном кризисе. В бюджете – огромная дыра. Поэтому любой новый целевой фонд неизбежно столкнется с проблемами наполнения и нецелевого использования. Яркий пример – Фонд борьбы с COVID-19", - отметила она.
Комментируя инициативу Минэнерго о создании Фонда декарбонизации, В.Гриб выразила уверенность, что такой фонд должен быть частью Государственной энергетической стратегии и Стратегии декарбонизации. Поэтому сейчас крайне важно как можно скорее закончить их разработку, считает нардеп.
"Что сказать, идея, которую озвучила министр Буславец, безусловно, интересная. И это обязательно нужно делать! Дай Бог, чтобы эта инициатива не осталась на бумаге", - сказала она.
Как известно, 2 ноября и.о. министра энергетики Ольга Буславец огласила инициативу Минэнерго о создании Фонда декарбонизации. Предлагается наполнять Фонд частично за счет поступлений налога на выбросы СО2. Средства планируется целевым образом направлять исключительно на проекты по сокращению выбросов.