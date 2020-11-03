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Строить дороги из металлургических шлаков дешевле и экологичнее - Магера

03.11.20 17:12
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Новая технология использования шлаков позволит построить в Мариуполе сотни километров дорог и улучшить экологию. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что недавно Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Н.П. Шульгина утвердил экспертизу и методологию технологии применения металлургических шлаков в дорожном строительстве.

"Это поистине революционное решение для промышленных регионов, особенно для моего родного Мариуполя. Согласно официальной информации, в Украине накоплено более 100 млн тонн шлаков. Зачастую, они просто лежат никому не нужные под открытым небом в виде огромных гор, нарушая экологию и занимая большие площади. Металлургические комбинаты готовы отдавать шлаки бесплатно. Теперь появилась возможность использовать их для строительства и ремонта дорог. Эксперты утверждают, что новая технология в среднем сможет продлить время эксплуатации дорожного полотна без капитального ремонта на 5 лет", - отметил С.Магера.

Согласно расчетам, на ремонт 1 км дороги необходимо примерно 5 тыс тонн металлургических шлаков. При этом стоимость ремонта 1 км полотна составит около 30 млн грн, что не дороже, чем при использовании традиционных технологий. Подсчитано, что с учетом затрат на логистику, наибольший экономический эффект будет достигнут, если дорожные работы проходят на расстоянии до 50 км от шлаковых хранилищ.

"Это идеальное решение для городов, где расположены меткомбинаты, – уверен С.Магера. – Но главное для Мариуполя – это возможность улучшить экологическую обстановку. Пыль со шлаковых отвалов загрязняет воздух, страдают также грунтовые воды и водоемы".

МинПром

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