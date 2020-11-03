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СБУ заявила, что на Мотор Сичи украли авиадвигатель почти за 1 млн долл.

03.11.20 18:02 , Экономическая правда
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СБУ совместно с прокуратурой разоблачили должностных лиц стратегического предприятия "Мотор Сич", которые по заказу российской авиакомпании похитили авиационный двигатель стоимостью 980 тыс. долл.

Об этом сообщает информированный собеседник Украинской правды в правоохранительных органах, сайты Службы безопасности Украины и Офиса генпрокурора

Сообщается, что начальнику одного из отделов украинского предприятия уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, должностные лица предприятия, осуществляющего разработку, производство и обслуживание авиационного оборудования и комплектующих деталей для самолетов и вертолетов, похитили и пытались продать за границу авиадвигатель. Экспертиза установила, что двигатель может использоваться как на гражданских, так и на военных вертолетах.

По информации СБУ, хищения авиационных комплектующих с предприятия были систематическими. По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.

Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.

В ходе обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-8". Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

МинПром

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