Металлургические предприятия Японии снизили завоз коксующихся углей на 8% Металлургические предприятия Японии в сентябре снизили импорт коксующихся углей на 8% по сравнению с сентябрем 2019 года – до 4,7 млн т. Об этом сообщил Argus Media.



По сравнению с августом 2020 года импорт коксующихся углей в Японии сократился на 1%.



Японские металлурги в январе-сентябре снизили импорт сырья на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 47,1 млн т.



Австралия, крупнейший поставщик коксующихся углей в Японию, за 9 месяцев сократила поставки на 9% по сравнению с тремя кварталами прошлого года – до 21,5 млн т. При этом в сентябре импорт австралийского сырья, напротив, увеличился на 5% по сравнению с соответствующим месяцем годом ранее – до 2,3 млн т.



На втором месте – Индонезия, которая за 9 месяцев снизила поставки коксующихся углей в Японию на 1%, до 10,6 млн т. Импорт сырья из Канады вырос на 3%, до 4,7 млн т. Россия поставила в Японию 3,3 млн т, что на 3% больше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.



Импорт металлургического кокса в Японию в сентябре сократился на 35% по сравнению с сентябрем 2019 года – до 24 тыс. т. По сравнению с августом показатель подскочил на 216%. Практически всё сырье было импортировано из Китая.



Япония – третий по объемам производитель стали в мире. По итогам 2019 года металлургические компании Японии сократили производство стали на 4,8%, до 99,28 млн т.



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