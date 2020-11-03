Бизнес будут штрафовать за отсутствие масок у клиентов Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3890, который предусматривает наложение штрафов на предприятия, учреждения и организации, которые допускают отсутствие масок на гражданах.



Документ поддержал 251 депутат.



Отмечается, что субъектов хозяйствования предлагают наказывать штрафами в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 гривен), которые "... осуществили пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок".



Также предлагают штрафовать за непринятие мер по пребыванию лиц в общественных местах, зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты.



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