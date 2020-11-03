Украина способна сама себя обеспечить ураном – глава Госгеонедр

Украина имеет потенциал полностью обеспечить собственные потребности по добыче урана. Как передает Укринформ, об этом сказал глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр.
По его словам, потенциал Украины в добыче нефти и газа не исчерпан и мы имеем шансы полностью обеспечивать свои потребности в углеводородах и уране, что является основой энергетической независимости государства.
В то же время, глава Госгеонедр напомнил, что с 2018 года действует закон о децентрализации ренты нефтегазовой промышленности, согласно которому 5% ренты, которые платят добытчики углеводородов, поступает в местные бюджеты.
"В прошлом году эти поступления составили более 2 млрд грн, что, безусловно, является серьезным стимулом развития регионов", - отметил Р.Опимах.