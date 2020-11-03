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Китай может в ближайшие дни ввести запрет на импорт австралийской продукции

03.11.20 16:52 , МеталлТорг
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Как сообщает шанхайское агентство SMM, согласно данным региональных СМИ и рыночным слухам, Китай может уже на текущей неделе ввести запрет на импорт австралийской продукции, включая медную руду и концентрат.

Вместе с тем аналитики SMM выяснили у представителей китайских медеплавильных предприятий и импортеров медного концентрата, что они не получали уведомлений о вышеназванном запрете и вообще сомневаются в его введении, учитывая высокую зависимость китайских медных компаний от поставок зарубежного концентрата.

Также, по слухам, под запрет ввоза могут попасть австралийский лес, ячмень и уголь.

Согласно опубликованным данным, Китай импортировал из Австралии в 2019 г. 1,05 млн т медного концентрата (4,78% от всего объема импорта сырья), а по итогам 9 месяцев текущего года импорт концентрата составил 696 тыс. т (4,25% от общего объема импорта).

МинПром

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