В Украине хотят сделать карантин выходного дня Правительство рассматривает вариант введения карантина выходного дня. Он будет действовать с вечера пятницы до утра понедельника. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.



"Предусматривается закрытие фудкортов, запрет развлекательных мероприятий, рестораны будут работать только на вынос", - уточнил собеседник.



Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заразились 8899 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.



Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, коронавирус в Украине распространяется в ураганном режиме.



Ранее сообщалось, что при 20 тыс. больных в стране на 100% заполнятся койкоместа в больницах и правительство будет вынуждено ввести локдаун.



Также сообщалось, что Министерство здравоохранения готовится к разворачиванию госпиталя для больных коронавирусом в столичном Дворце спорта.



Отметим, по состоянию на 3 ноября в Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены уже почти на 70%. Всего введено почти 41 тыс. таких кроватей.



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