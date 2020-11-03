В сентябре Китай снова стал нетто-импортером стали По данным китайских таможенных служб, в сентябре в страну поступило из-за рубежа 2,79 млн. т стальных полуфабрикатов. Это на 14% меньше, чем в рекордном августе, но примерно в 7 раз превышает показатель сентября 2019 г.



Таким образом, в сентябре китайский импорт стали составил 5,67 млн. т, что существенно превышает объем экспорта — 3,83 млн. т. С июня 2020 г. Китай является нетто-импортером стальной продукции и полуфабрикатов.



Всего по итогам первых девяти месяцев текущего года китайские компании ввезли из-за рубежа 15,08 млн. т готовой стальной продукции и 14,27 млн. т полуфабрикатов. Это соответственно в 1,7 и 17,6 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время, экспорт сократился на 19,7% до 40,4 млн. т.



По прогнозу китайской металлургической ассоциации CISA, с октября Китай вернет себе статус нетто-экспортера стальной продукции. Во-первых, в августе-сентябре китайские цены перестали существенно превышать мировые, делая импорт стали не слишком выгодным. Во-вторых, улучшилась конъюнктура для китайских металлургических компаний за рубежом. В-третьих, правительство КНР перестало так сильно стимулировать экономический рост, как весной и летом, что привело к сужению спроса на прокат.



Аналитики CISA прогнозируют, что в четвертом квартале Китай будет экспортировать, в среднем, по 4,75 млн. т стальной продукции в месяц. Таким образом, в 2020 г. в целом объем внешних поставок составит 54,65 млн. т, что на 15% меньше, чем годом ранее.



В то же время, импорт готового проката в октябре-декабре, по прогнозу CISA, сократится до 1,54 млн. т в месяц. По итогам года объем поставок составит 19,69 млн. т, что на 60% превысит показатель 2019 г. Кроме того, можно рассчитывать, что в 2020 г. Китай импортирует порядка 16-17 млн. т полуфабрикатов.



МинПром



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