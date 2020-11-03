МВФ хочет, чтобы ЕС установил минимальную цену на выбросы Международный валютный фонд (МВФ) предлагает Европейскому Союзу установить минимальную цену на выбросы CO2.



Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам, ЕС необходимо в приоритетном порядке заключить с основными странами-загрязнителями соглашения об установлении минимальной цены на выбросы СО2.



Если ЕС не удастся заключить договоренности, то необходимо ввести механизм Carbon Border Adjustment (CBA). Он предполагает внедрение экологического налога за импорт продукции в ЕС в зависимости от объемов выбросов СО2 в процессе ее производства.



По мнению К.Георгиевой, введение CBA позволит предотвратить так называемую углеродную утечку. Как результат, механизм обеспечит равные конкурентные условия для поставщиков – как внутренних, так и внешних.



"ЕС не может остановить глобальное потепление в одиночку. Но может объединить мир. Главным приоритетом должно быть соглашение о минимальном уровне ценообразования на выбросы углерода между основными странами-источниками выбросов", – заявила К.Георгиева.



В Комиссии ЕС также считают, что налог на выбросы углерода – это важный инструмент, "гарантирующий, что компании ЕС могут конкурировать на равных условиях" с такими крупными источниками выбросов, как Китай и США.



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