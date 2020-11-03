По результатам опросов Трамп лидирует на выборах – СМИ Действующий президент США Дональд Трамп по результатам опросов обогнал кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, в которых идет основная борьба за избирателей, сообщает портал Real Clear Politics.



По данным сайта, у Д.Трампа 47,4% голосов в Огайо, у Дж.Байдена - 46%. В Северной Каролине ситуация похожая - 47,8% у Трампа и 47,2% у Байдена. Почти одинаково голоса распределились в Джорджии - 47, 8% в пользу Трампа против 47,6% за Байдена. Наибольший перевес у действующего президента в Айове - 47,2% против 45,8%.



Однако в среднем, согласно данным опросов в масштабе страны, Байден опережает действующего президента на 6,8 процентных пункта по популярности среди избирателей.



Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент США, республиканец Д.Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Дж.Байден.



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