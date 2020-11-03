Рада приняла за основу закон о дистанционной работе Верховная Рада приняла законопроект, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. Соответствующий проект закона №4051 парламент поддержал за основу в первом чтении. Об этом сообщает РБК-Украина. За документ проголосовали 311 нардепов.



Проект предлагает разграничить понятие надомного труда и дистанционного труда.



Определяется, что дистанционная работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий.



Надомная работа выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности.



Работодатель обязан ознакомить не менее чем за два месяца сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и контроль за его соблюдением.



При надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.



Документом работнику предоставляют возможность требовать от работодателя временный (до 2 месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении его совершили действия, содержащие признаки дискриминации.



Кроме того, работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или ухаживающему за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, дается возможность выполнять свою работу на условиях дистанционной работы.



Напомним, в конце сентября комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР принять этот законопроект за основу.



Как известно, ранее Рада отказалась рассматривать законопроект, которым регулируются положения о дистанционной работе. Нардепы не смогли включить соответствующий законопроект №4051 в повестку дня для принятия решения.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



