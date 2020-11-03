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При хорошей погоде на Днепре не будут останавливать навигацию

03.11.20 13:53
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Министерство инфраструктуры Украины планирует осуществлять навигацию на Днепре на протяжении всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры во вторник, в настоящее время проходит капремонт шлюзов. Финансирование данных проектов удалось обеспечить за счет евросредств в размере 232,2 млн грн, которые были получены в начале августа 2020 года.

"После того, как в марте этого года в связи с COVID-19 были приняты новые изменения в госбюджет, к сожалению, капитальные расходы в размере 77,3 млн грн на программу по обеспечению эксплуатационно-безопасного состояния шлюзов на Днепре были сняты. Но мы нашли выход из этой ситуации и при финансовой поддержке наших европейских партнеров продолжаем выполнять эти работы. В наших планах - осуществлять навигацию на Днепре в течение всего года, если для этого будут благоприятные погодные условия", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По данным ведомства, в настоящее время на Киевском шлюзе, в частности, начаты работы по ремонту системы осушения судоходной камеры, производится демонтаж оборудования. Ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года.

На Каневском шлюзе завершены работы по замене верхних рабочих ворот, проходят общие строительные работы. Ожидаемый срок выполнения – ноябрь 2020 года. Кроме того, начаты работы по замене комплектно-распределительного устройства и силовых кабельных линий, проводится демонтаж оборудования. Ожидаемый срок выполнения – конец 2020 года.

На Днепродзержинском шлюзе проходят работы по замене нижних рабочих ворот, начато изготовление крупногабаритных элементов. В текущем году ожидается исключительно изготовление конструкций.

На Каховском шлюзе начаты работы по ремонту системы осушения судоходной камеры, производится демонтаж оборудования. Ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года. Помимо этого, продолжаются работы по ремонту конструкций судоходной камеры и гидротехнических галерей. После подписания договора будут начаты соответствующие работы. Ожидаемый срок выполнения - конец 2020 года.

Криклий также подчеркнул важность скорейшего принятия закона "О внутреннем водном транспорте", который позволил бы решить все проблемные вопросы, связанные с модернизацией судоходных шлюзов на Днепре и его финансированием.

"Для удержания шлюзов в надлежащем состоянии законопроектом предусматривается создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, из которого будет финансироваться содержание, реконструкция, ремонт, техническое переоснащение и охрана судоходных гидротехнических сооружений", - пояснил министр.

МинПром

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