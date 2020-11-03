Метинвест продолжает модернизировать меткомбинат им. Ильича На меткомбинате имени Ильича Группы "Метинвест" приступили к капитальному ремонту доменной печи №2. Ремонт продлится 15 суток. Его стоимость 57,7 млн грн.



Сотрудники ремонтного предприятия "Метинвест-Промсервис" совместно с подрядными организациями выполняют капитальный ремонт доменной печи №2 меткомбината имени Ильича. Работы ведутся согласно разработанному графику и будут завершены до 5 ноября 2020 года.



За это время отремонтируют участок шихтоподачи агрегата и восстановят футеровку шахты доменной печи. Установят новый засыпной аппарат и заменят запорную арматуру системы охлаждения. Проведут ремонт металлоконструкций главного желоба.



Как отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Тарас Шевченко, плановые ревизии проходят на всем промышленном оборудовании согласно графику, что позволяет избежать аварийных ситуаций и продлить срок службы агрегатов.



Напомним, что на меткомбинате имени Ильича пошагово ведется модернизация доменного производства – следом за строительством современной газоочистительной установки на доменной печи №3, на предприятии приступили к строительству эффективной очистительной системы всего доменного передела.



Ранее сообщалось, что подходит к завершению крупнейший экологический проект в истории независимой Украины – реконструкция аглофабрики меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест". Основные усилия сосредоточены на строительстве двухступенчатой системы очистки агломерационных газов. Параллельно построен рукавный фильтр на участке шихтоподготовки аглофабрики.



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