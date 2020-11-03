Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП на один год Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.



Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента.



"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил спикер парламента.



По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.



"Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - заявил Д.Разумков.



Напомним, в Киеве устроили протесты возле Верховной Рады, а также возле Конституционного суда. Полиция усилила меры безопасности.



Под здание парламента вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.



Как сообщалось, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФОП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.



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