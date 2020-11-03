Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФЛП на один год

03.11.20 12:43 , РБК Украина
печать
размер текста:

Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения на один год. Соответствующий законопроект должен быть зарегистрирован в парламенте сегодня.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания парламента.

"Была принята единогласная позиция, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1.01.2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и групп. Сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект", - отметил спикер парламента.

По его словам, рассмотрение проекта должно состояться в среду, 4 ноября.

"Завтра будет дано поручение комитету его безотлагательно рассмотреть. Никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет поддержан за основу и в целом", - заявил Д.Разумков.

Напомним, в Киеве устроили протесты возле Верховной Рады, а также возле Конституционного суда. Полиция усилила меры безопасности.

Под здание парламента вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Как сообщалось, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФОП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:30
Украинцы начали активно менять долларовые заначки
13:05
Метинвест продолжает модернизировать меткомбинат им. Ильича
12:54
В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%
12:25
Несмотря на кризис украинцы активно покупают новые авто
12:05
Baosteel резко нарастила прибыль за квартал
11:44
Российская нефть подешевела почти на 40%
11:30
Зеленский угрожает Раде роспуском
11:12
Danieli построит для южнокорейской KOSCO мини-завод
11:03
Gerdau отчиталась о росте продаж в третьем квартале
10:59
U.S. Steel хочет возобновить реализацию стратегических проектов
10:51
Завод Мечела провел капремонт выпускающего катанку стана
10:43
Еврокомиссия определилась с квотами на импорт стальной продукции из Великобритании
10:15
Турция отправила буровую установку на газовое месторождение в Черном море
09:57
УПЭ прогнозирует постепенный рост цен на металлолом
09:34
Количество заболевших коронавирусом приближается к отметке в 9 тысяч
09:19
Предложение на мировом рынке алюминия будет превышать спрос
08:56
Турция сокращает экспорт стали
08:04
Дефицит госбюджета превысил 110 млрд грн
02.11.20
18:01
Перевалка грузов в Мариупольском порту упала на 18,5%
17:54
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!