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В третьем квартале Метинвест увеличил выплавку стали на 22%

03.11.20 12:54
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В третьем квартале текущего года группа Метинвест увеличила выплавку стали на 22% по сравнению с предыдущим кварталом прошлого года, до 2,188 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Производство стали за 9 месяцев выросло на 4% до 6,151 млн тонн против аналогичного периода прошлого года в основном благодаря увеличению производства на Мариупольском меткомбинате им. Ильича на 168 тыс. тонн вследствие перераспределения чугуна в пользу производства стали и запуска нового оборудования. Рост производства на "Азовстали" на 78 тыс. тонн произошло благодаря увеличению производства чугуна.

Производство чугуна в третьем квартале увеличилось на 17% в сравнении с предыдущим кварталом, до 2,305 млн тонн благодаря запуску двух доменных печей на мариупольских комбинатах в мае в результате восстановление спроса на рынке. Это привело к увеличению производства чугуна на МК "Азовсталь" на 186 тыс. тонн и на ММК им. Ильича - на 143 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2020 года производство чугуна выросло на 5%, до 6,371 млн тонн против аналогичного периода 2019 года из-за увеличения производства на "Азовстали" на 226 тыс. тонн вследствие запуска высокопроизводительной доменной печи №3 после капитального ремонта с модернизацией в июне 2019 года. Производство чугуна на ММКИ выросло на 104 тыс. тонн.

В третьем квартале производство товарных полуфабрикатов выросло на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, до 980 тыс. тонн. За 9 месяцев производство товарных полуфабрикатов увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2497 тыс. тонн.

В 3-м квартале производство готовой продукции выросло на 15%, до 1488 тыс. тонн. За 9 месяцев производство готовой продукции снизилось на 2%.

МинПром

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