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Baosteel резко нарастила прибыль за квартал

03.11.20 12:05 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Reuters, китайская компания Baoshan Iron & Steel Co Ltd сообщила, что чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 56,4% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовало сокращение расходов и восстановление экономики страны.

За первые девять месяцев года крупнейший производитель стали в Китае, известный как Baosteel, получил 7,86 млрд юаней (1,17 млрд долл.) чистой прибыли, что на 12,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится в заявлении для Шанхайской фондовой биржи. Таким образом, прибыль в третьем квартале составила 3,86 млрд юаней по сравнению с 2,47 млрд юаней во втором квартале, что выше на 56,4%.

"В третьем квартале ... спрос со стороны перерабатывающих секторов, таких как автомобили, бытовая техника и инженерное оборудование, продолжал восстанавливаться", - заявили в компании, добавив, что за первые три квартала были сокращены расходы на 4,9 млрд юаней и преодолены последствия взрыва печи.

Результаты стали лучшими квартальными показателями Baosteel с последнего квартала 2018 года.

Согласно заявлению, за первые девять месяцев года Baosteel произвела 32,8 млн тонн чугуна и 35,3 млн тонн стали.

Выручка за девять месяцев составила 200 млрд юаней, что на 7,8% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года. Общий доход компании в этом году должен составить 270,4 млрд юаней.

МинПром

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