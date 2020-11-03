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Зеленский угрожает Раде роспуском

03.11.20 11:30 , Бизнес Цензор
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает роспуска нынешней Верховной Рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте, хотя хотел бы, чтобы этот парламент продолжал работать на государство
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"Я считаю, что у нас в государстве есть много нестабильных вещей, и из-за COVID-19, и из-за Донбасса, и в экономике. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации наших планов и от выводов, которые сделают наши депутаты, это также будет зависеть", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

В.Зеленский указал, что если будет "политический коллапс", и если он увидит, что нет поддержки в Верховной Раде, прежде всего, среди "Слуг народа", которые стали депутатами благодаря нему и поддержке народа, то "мы будем выходить из этого угла даже таким путем (роспуска парламента)".

Как сообщалось, ранее Государственное бюро расследований вызвало на допрос 2 ноября главу Конституционного суда Украины, а президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда.

Ранее Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

Национальное агентство по предотвращению коррупции 28 октября из-за решения Конституционного суда Украины закрыло реестр электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.

МинПром

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