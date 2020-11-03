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U.S. Steel хочет возобновить реализацию стратегических проектов

03.11.20 10:59 , Металлоснабжение и сбыт
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Корпорация U.S. Steel в 2021 г. планирует возобновить финансирование стратегических инвестиционных проектов, прерванное в текущем году из-за кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса, сообщил генеральный директор американской компании Дэвид Берритт.

По его словам, в третьем квартале спрос на листовой прокат в США существенно улучшился, хотя рынки труб, толстолистовой стали и проката строительного назначения пока не полностью восстановились.

Степень загрузки мощностей по выпуску листового проката достигла 80%, тогда для отрасли в целом, по данным American Iron and Steel Institute (AISI), она составила по состоянию на 24 октября 69,7%. Это существенно превышает минимальный показатель 51,2% в начале мая, но более чем на 10 п.п. уступает показателю годичной давности.

U.S. Steel сообщает, что в будущем году направит около 80 млн долл. на модернизацию стана горячей прокатки на комбинате Gary Works в штате Индиана. Кроме того, в конце года компания возобновит деятельность железорудного ГОКа Keetac в штате Миннесота. Предприятие мощностью 5,4 млн. т окатышей в год простаивало с апреля.

А то же время, по данным издания "Pittsburgh Post Gazette", корпорация может отказаться от своего главного проекта модернизации комбината Mon Valley Works в штате Пенсильвания. В 2019 г. корпорация заявила, что построит на нем линию прямой прокатки, на которой слябы с МНЛЗ будут направляться на прокатный стан, минуя стадию предварительного нагрева. Начать строительство предполагалось в сентябре текущего года, а запуск был запланирован на конец 2022 г.

Финансовый директор Кристин Бривз заявила, что в 2021 г. U.S. Steel выделит 150 млн долл. на приобретение оборудования для новой линии. Однако  Д.Берритт сообщил, что компания еще раз проанализирует необходимость реализации данного проекта.

МинПром

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