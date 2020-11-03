Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Завод Мечела провел капремонт выпускающего катанку стана

03.11.20 10:51
печать
размер текста:

Белорецкий металлургический комбинат (входит в группу "Мечел") завершил капитальный ремонт прокатного стана 150. На ремонтную кампанию затрачено порядка 70 млн рублей (870 тыс. долл.)

Стан 150 изготавливает катанку из 100 различных марок стали, с годовым объемом производства до 600 тыс. тонн. Из катанки сталепроволочные цеха комбината производят проволоку различного диаметра и назначения. Также заготовка поставляется метизным заводам группы "Мечел" и реализуется на экспорт.

Как сообщается, за время капремонта на стане провели полную ревизию технического состояния прокатного, механического, энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Также были отремонтированы два печных агрегата, технологическую линию стана, участок отделки и упаковки готовой катанки, транспортер готовой продукции. Заменили участки труб для печей, проверили крановое хозяйство.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:05
Baosteel резко нарастила прибыль за квартал
11:44
Российская нефть подешевела почти на 40%
11:30
Зеленский угрожает Раде роспуском
11:12
Danieli построит для южнокорейской KOSCO мини-завод
11:03
Gerdau отчиталась о росте продаж в третьем квартале
10:59
U.S. Steel хочет возобновить реализацию стратегических проектов
10:43
Еврокомиссия определилась с квотами на импорт стальной продукции из Великобритании
10:15
Турция отправила буровую установку на газовое месторождение в Черном море
09:57
УПЭ прогнозирует постепенный рост цен на металлолом
09:34
Количество заболевших коронавирусом приближается к отметке в 9 тысяч
09:19
Предложение на мировом рынке алюминия будет превышать спрос
08:56
Турция сокращает экспорт стали
08:04
Дефицит госбюджета превысил 110 млрд грн
02.11.20
18:01
Перевалка грузов в Мариупольском порту упала на 18,5%
17:54
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
17:34
Прибыль Codelco взлетела на 86%
17:13
Стремление Китая к нейтрализации выбросов углерода может стоить ему 3% ВВП
16:53
Курс доллара поднялся до максимума за два года
16:32
Экономике ЕС из-за новых локдаунов опять предрекают падение
16:18
ФГИУ выставил на продажу еще 10 спиртзаводов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!