Завод Мечела провел капремонт выпускающего катанку стана Белорецкий металлургический комбинат (входит в группу "Мечел") завершил капитальный ремонт прокатного стана 150. На ремонтную кампанию затрачено порядка 70 млн рублей (870 тыс. долл.)



Стан 150 изготавливает катанку из 100 различных марок стали, с годовым объемом производства до 600 тыс. тонн. Из катанки сталепроволочные цеха комбината производят проволоку различного диаметра и назначения. Также заготовка поставляется метизным заводам группы "Мечел" и реализуется на экспорт.



Как сообщается, за время капремонта на стане провели полную ревизию технического состояния прокатного, механического, энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики.



Также были отремонтированы два печных агрегата, технологическую линию стана, участок отделки и упаковки готовой катанки, транспортер готовой продукции. Заменили участки труб для печей, проверили крановое хозяйство.



МинПром



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