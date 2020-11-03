Завод Мечела провел капремонт выпускающего катанку стана

Белорецкий металлургический комбинат (входит в группу "Мечел") завершил капитальный ремонт прокатного стана 150. На ремонтную кампанию затрачено порядка 70 млн рублей (870 тыс. долл.)
Стан 150 изготавливает катанку из 100 различных марок стали, с годовым объемом производства до 600 тыс. тонн. Из катанки сталепроволочные цеха комбината производят проволоку различного диаметра и назначения. Также заготовка поставляется метизным заводам группы "Мечел" и реализуется на экспорт.
Как сообщается, за время капремонта на стане провели полную ревизию технического состояния прокатного, механического, энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Также были отремонтированы два печных агрегата, технологическую линию стана, участок отделки и упаковки готовой катанки, транспортер готовой продукции. Заменили участки труб для печей, проверили крановое хозяйство.