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Турция отправила буровую установку на газовое месторождение в Черном море

03.11.20 10:15 , Бизнес Цензор
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Турецкое исследовательское судно "Фатих", снабженное буровой установкой, прибыло в район поисковой скважины "Тюркали-1" в Черном море, сообщило в твиттере Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

По данным ведомства, судно продолжит работы на этом перспективном участке газового месторождения "Сакарья", сообщает Интерфакс-Украина.

"Судно будет вести бурение первой разведочной скважины. Бур будет работать на "Тюркали-1", - говорится в сообщении Минэнерго.

С 19 сентября судно "Фатих" находилось в турецком черноморском порту Зонгулдак на техническом обслуживании и для пополнения запасов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил об обнаружении в турецком секторе Черного моря крупного газового месторождения с резервом в 405 млрд кубометров.

Поставка газа с черноморских месторождений газораспределительную сеть Турции намечена на 2023 год.

МинПром

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