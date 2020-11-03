УПЭ прогнозирует постепенный рост цен на металлолом Последняя неделя октября не принесла существенных изменений цен на передельный чугун. При этом все попытки трейдеров повысить стоимость материала заканчиваются неудачей из-за слабого спроса на плоский прокат и слябы, сообщает пресс-служба ГП "Укрпромвнешэкспертиза"



Котировки чугуна на рынке США остались без изменений - на уровне предыдущей недели 360-370 $/т cif порты Нового Орлеана. Местные заводы продолжают потреблять складские запасы, которые за последние недели существенно истощились. Сложившаяся ситуация подтолкнула некоторых покупателей начать активные переговоры касательно закупок украинского и бразильского материала.



Спрос на рынке Турции остается низким. Заводы заключают единичные сделки с поставщиками из Украины и России. Объемы партий не превышают 10-20 тыс. тонн из-за невозможности спрогнозировать спрос на плоский прокат местного производства. Помимо этого, удешевление металлолома на внутреннем рынке Турции позволяет заводам временно заменять чугун качественными марками стального сырья. Рабочий диапазон цен составляет 355-370 $/т cif.



По мнению заместителя директора "Укрпромвнешэкспертизы" Юрия Добровольского, в ближайшие недели произойдет постепенный рост котировок передельного чугуна на фоне ожидаемого увеличения стоимости стального лома, плавного улучшения спроса на плоский прокат и снижения запасов передельного сырья у ключевых импортеров в Турции и Италии. Также росту цен поспособствует и низкая загрузка доменных мощностей в Бразилии и России.



На региональных рынках котировки стольного лома двигались в горизонтальной плоскости. Трейдеры пытались перехватить инициативу при ценообразовании, но слабый спрос на арматуру и катанку не позволил им добиться желаемого.



На рынке Турции, несмотря на быстрое сокращение складских запасов количество сделок минимально, заводы покупают небольшие партии. В условиях неопределенности конъюнктуры рынка проката, заводы не спешат заключать масштабные контракты. Текущий рабочий диапазон цен на лом марки HMS 1&2 (80:20) составляет 285-295 $/т cif.



На рынке Азии цены на металлолом также остаются неизменными уже четвертую неделю подряд. Однако среднерыночная котировка базового вида HMS 1 при реальных контрактах приближается к верхней границе диапазона 285-295 $/т cif. Импортеры вынуждены все чаще выходить с закупками на фоне истощения складских запасов и роста цен на арматуру и китайскую заготовку.



Добровольский считает, что котировки металлолома достигли дна и в дальнейшем будут постепенно возрастать. Основным фактором увеличения стоимости сырья станет восстановление спроса на прокат и довольно низкое предложение со стороны американских и европейских поставщиков.





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