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Количество заболевших коронавирусом приближается к отметке в 9 тысяч

03.11.20 09:34
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За последние сутки в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству заражения коронавирусом – 8 899 случаев.

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За вчера в Украине зафиксировано 8 899 (из них детей - 346, медработников - 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщил Степанов.

Также за последние сутки в Украине госпитализовано - 1207 человек; зафиксировано летальных случаев - 157; выздоровели 5 100 человек;

За все время пандемии в Украине заболело 411 093 человека; выздоровели 168 868 человек; умерли от коронавируса 7 532 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

МинПром

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