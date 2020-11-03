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Дефицит госбюджета превысил 110 млрд грн

03.11.20 08:04
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По оперативным данным Государственной казначейской службы, в январе-октябре 2020 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 111 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 120 млрд грн при росписи 214,2 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, расходы по общему фонду государственного бюджета в январе-сентябре составили 842,7 млрд грн или 89,9% от росписи.

"При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", – подчеркивают в министерстве.

Минфин отмечает, что в октябре 2020 года в общий фонд госбюджета поступило 65,1 млрд грн, роспись перевыполнена на 14,8% или 8,4 млрд грн. Это позволило сократить невыполнение бюджетной росписи с начала года до "минус" 1,6 млрд гривен.

"В результате кумулятивный показатель выполнения по итогам января-октября улучшился до 99,8% (в январе-апреле 2020 года исполнение составило 86,1%, или "минус" 44,2 млрд грн)", – сказано в сообщении.

В то же время фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-октябрь 2020 года составил 426,5 млрд грн или 75,2% от запланированных на этот период.

В том числе государственные внутренние заимствования за январь-октябрь 2020 года составили 246,9 млрд грн (77,9% от плана), в том числе 240 млрд грн привлечено от размещения ОВГЗ. Кроме того, 6,8 млрд грн было направлено на докапитализацию "Укрэксимбанка" путем выпуска облигаций.

Из внешних источников за указанный период привлечено 179,6 млрд грн (71,7% от плана).
При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-октябрь 2020 года составили 337,6 млрд грн (96,2% плана), платежи по обслуживанию – 104,5 млрд грн (98,7% плана).

Как известно, доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,27 трлн грн (1,14 трлн грн).

МинПром

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