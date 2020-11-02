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Перевалка грузов в Мариупольском порту упала на 18,5%

02.11.20 18:01 , ГМК Центр
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Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт" в октябре 2020 года сократило перевалку грузов на 18,5% по сравнению с предыдущим месяцем – до 491,3 тыс. т.

Об этом свидетельствую данные пресс-службы госстивидора, опубликованные на странице в Facebook.

Более 75% от общей перевалки грузов за месяц составляет продукция металлургов.

В октябре порт обработал: 371,4 тыс. т черных металлов; 38,6 тыс. т зерновых; 30,8 тыс. т известняка; 24,5 тыс. т каолина; 11,7 тыс. т шрота;
11,2 тыс. т подсолнечного масла; 2,2 тыс. т магнезита; 0,3 тыс. т других грузов. За месяц ММТП обработал 44 судна.

Мариупольский порт с начала года перегрузил 375,6 тыс. т стали в рулонах, что превышает общий показатель за 2019 год (69,2 тыс. т) почти в шесть раз. В целом за 10 месяцев предприятие перегрузило 3,79 млн т металлопродукции, тогда как по итогам 2019 года этот показатель составил 3,77 млн т.

По итогам 2019 года Мариупольский порт увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 10,1% – до 6,483 млн т. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 4% (в 2018 году – 4,4%, в 2017 году – 4,9%).

МинПром

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