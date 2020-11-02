Перевалка грузов в Мариупольском порту упала на 18,5% Государственное предприятие "Мариупольский морской торговый порт" в октябре 2020 года сократило перевалку грузов на 18,5% по сравнению с предыдущим месяцем – до 491,3 тыс. т.



Об этом свидетельствую данные пресс-службы госстивидора, опубликованные на странице в Facebook.



Более 75% от общей перевалки грузов за месяц составляет продукция металлургов.



В октябре порт обработал: 371,4 тыс. т черных металлов; 38,6 тыс. т зерновых; 30,8 тыс. т известняка; 24,5 тыс. т каолина; 11,7 тыс. т шрота;

11,2 тыс. т подсолнечного масла; 2,2 тыс. т магнезита; 0,3 тыс. т других грузов. За месяц ММТП обработал 44 судна.



Мариупольский порт с начала года перегрузил 375,6 тыс. т стали в рулонах, что превышает общий показатель за 2019 год (69,2 тыс. т) почти в шесть раз. В целом за 10 месяцев предприятие перегрузило 3,79 млн т металлопродукции, тогда как по итогам 2019 года этот показатель составил 3,77 млн т.



По итогам 2019 года Мариупольский порт увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 10,1% – до 6,483 млн т. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 4% (в 2018 году – 4,4%, в 2017 году – 4,9%).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



