Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ

02.11.20 17:54 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Международная комиссия по торговле США (USITC) пересмотрит антидемпинговые пошлины на импорт углеродного обрезного горячекатаного проката из Украины, Китая и России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

USITC пересмотрит защитные меры в связи с завершением четвертого пятилетнего периода срока действия антидемпинговых пошлин. Пересмотр начался 2 ноября и закончится 5 февраля.

В ходе процедуры ведомство рассмотрит возможность отмены защитных мер для Китая, а также вопрос окончания приостановления расследования в отношении Украины и России. То есть определит, может ли такое решение негативно повлиять на доходы американских производителей металлопродукции.

Первоначально Департамент торговли США приостановил расследование антидемпинговых пошлин на импорт г/к плоского проката не в рулонах из Китая, Украины и России в обмен на ценовые обязательства.

Демпинговая маржа для металлопродукции "Азовстали" составляет 81,43%, а для ММК им. Ильича – 155%. Для других предприятий действует демпинговая маржа в размере 237,91%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Перевалка грузов в Мариупольском порту упала на 18,5%
17:34
Прибыль Codelco взлетела на 86%
17:13
Стремление Китая к нейтрализации выбросов углерода может стоить ему 3% ВВП
16:53
Курс доллара поднялся до максимума за два года
16:32
Экономике ЕС из-за новых локдаунов опять предрекают падение
16:18
ФГИУ выставил на продажу еще 10 спиртзаводов
16:12
Tata Steel успешно перевела множество сотрудников на удаленку
15:54
Украинский бизнес опять впал в пессимизм
15:34
Европа все чаще завозит товары из Китая по железной дороге
15:15
За месяц Украина проела 6 млрд грн с казначейского счета
14:53
Укртрансгаз будет вести учет газа в хранилищах в кВт-ч
14:34
В Канаде обнаружили большие залежи ванадия
14:22
За выходные на заправках подорожал автогаз
14:12
В Китае запустят уникальную МНЛЗ
13:54
Польша хочет более дешевого российского газа
13:33
Для Индии прогнозируют рост стального потребления
13:22
ArcelorMittal вывела из простоя домну на бразильском заводе
13:10
Металлоинвест увеличил выплавку стали на 3,1%
12:40
Транзит российского газа через Украину упал почти на 40%
12:12
В период кризиса промышленность не нужно душить новыми платежками - Магомедов
30.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!