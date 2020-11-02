Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ Международная комиссия по торговле США (USITC) пересмотрит антидемпинговые пошлины на импорт углеродного обрезного горячекатаного проката из Украины, Китая и России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



USITC пересмотрит защитные меры в связи с завершением четвертого пятилетнего периода срока действия антидемпинговых пошлин. Пересмотр начался 2 ноября и закончится 5 февраля.



В ходе процедуры ведомство рассмотрит возможность отмены защитных мер для Китая, а также вопрос окончания приостановления расследования в отношении Украины и России. То есть определит, может ли такое решение негативно повлиять на доходы американских производителей металлопродукции.



Первоначально Департамент торговли США приостановил расследование антидемпинговых пошлин на импорт г/к плоского проката не в рулонах из Китая, Украины и России в обмен на ценовые обязательства.



Демпинговая маржа для металлопродукции "Азовстали" составляет 81,43%, а для ММК им. Ильича – 155%. Для других предприятий действует демпинговая маржа в размере 237,91%.



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