Прибыль Codelco взлетела на 86% Как сообщает Reuters, чилийская Codelco заявила о 86%-м росте прибыли по итогам первых 9 месяцев года, до 1,124 млрд долл., благодаря увеличению объемов производства.



Объемы выпуска меди компании выросли в отчетном периоде на 4% в годовом выражении, до 1,165 млн т. Компания связывает рост производства с "непрерывностью операционной деятельности, увеличением перерабатывающих мощностей и повышением качества руды". Издержки Codelco снизились на 11,3%, до 1,269 долл. на фунт.



"За прошедшее время мы нарастили производство, увеличили продажи меди и сопутствующих металлов на наших рудниках, снизили издержки и увеличили производительность", - заявил глава компании Октавио Аранеда.



С учетом долей Codelco в проектах Freeport El Abra и Anglo American Sur общий объем производства меди вырос у компании до 1,243 млн т по результатам января-сентября.



Также компания сообщила, что снова вернулась – после остановки из-за коронавирусной эпидемии – к реализации проектов по переходу к шахтной добыче на Chuquicamata, вложениям в производственные мощности Andina и обустройству новой выработки на El Teniente.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



