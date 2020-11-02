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Прибыль Codelco взлетела на 86%

02.11.20 17:34 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Reuters, чилийская Codelco заявила о 86%-м росте прибыли по итогам первых 9 месяцев года, до 1,124 млрд долл., благодаря увеличению объемов производства.

Объемы выпуска меди компании выросли в отчетном периоде на 4% в годовом выражении, до 1,165 млн т. Компания связывает рост производства с "непрерывностью операционной деятельности, увеличением перерабатывающих мощностей и повышением качества руды". Издержки Codelco снизились на 11,3%, до 1,269 долл. на фунт.

"За прошедшее время мы нарастили производство, увеличили продажи меди и сопутствующих металлов на наших рудниках, снизили издержки и увеличили производительность", - заявил глава компании Октавио Аранеда.

С учетом долей Codelco в проектах Freeport El Abra и Anglo American Sur общий объем производства меди вырос у компании до 1,243 млн т по результатам января-сентября.

Также компания сообщила, что снова вернулась – после остановки из-за коронавирусной эпидемии – к реализации проектов по переходу к шахтной добыче на Chuquicamata, вложениям в производственные мощности Andina и обустройству новой выработки на El Teniente.

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