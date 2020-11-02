Стремление Китая к нейтрализации выбросов углерода может стоить ему 3% ВВП Стремление Китая к достижению технологической самодостаточности и нейтрализации выбросов углерода может привести к сокращению его экономического роста вдвое до в среднем 3% в течение следующего десятилетия, сообщило в понедельник агентство S&P Global.



В четверг в коммюнике пятого пленарного заседания центрального комитета Коммунистической партии Китая Китай заявил о своей цели стать технологически независимым и добиться крупных прорывов в основных технологиях к 2035 году.



Это гарантирует, что цель будет лежать в основе пятилетнего плана на 2021-2025 годы, который будет выпущен в марте следующего года, и, наряду с ранее принятым обязательством по снижению выбросов углерода к 2060 году, "будет ощущаться во всем мире, - говорится в новом отчете S&P. -

Если Китаю удастся реализовать эти стратегии, мировая экономика претерпит фундаментальную перестройку, которая начнется сейчас".



В отчете говорится, что для самого Китая "ценой большей самообеспеченности почти наверняка будет замедление экономического роста", поскольку благоприятные сетевые эффекты различных цепочек поставок будут нивелированы.



При "неблагоприятном сценарии", когда постоянные усилия по достижению самообеспеченности приводили, по крайней мере, на начальном этапе к "менее звездной" отдаче от требуемых увеличенных инвестиций, рост реального ВВП Китая может упасть до 3% в среднем между 2021 и 2030 годы.



Это будет меньше половины 6-8% последних лет и ниже текущего базового прогноза S&P о росте на 4,6% в следующее десятилетие.



"Устойчивое снижение темпов роста, более низкое, чем ожидалось, действительно может быть платой за самообеспечение. Мы пока не знаем, захочет ли правительство его заплатить", - сказали в S&P.



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