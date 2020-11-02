Курс доллара поднялся до максимума за два года На 3 ноября 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 28,58 грн за долл. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс гривны к доллару на 3 ноября установлен на таком уровне: 28,5827 грн за 1 долл. (+0,0132 грн). При этом курс на 2 ноября составлял 28,4507 грн за 1 долл.



Отметим, с начала этой недели доллар торгуется на максимальных за последние два года отметках. В частности, официальный курс в последний раз пробивал отметку 28,49 грн за доллар 5 сентября 2018 года.



Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара в продаже был на отметке 28,53 грн, курс евро в продаже - 33,19 грн. При этом в течение дня на торгах рос курс американской валюты. Менее чем за час до их закрытия доллар продается за 28,62 грн.



С учетом торгов Национальный банк установил на 2 ноября справочный курс на уровне 28,55 грн/долл.



Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина рассказал, что одним из главных факторов ослабления гривны осенью была активизация спроса импортеров на валюту. При этом на наличном рынке население больше продает валюты, чем покупает.



По его словам, доллар на межбанке до конца нынешней недели может торговаться возле отметки 28,6 грн, а наличный доллар в банках - около 28,5/28,7 грн.



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