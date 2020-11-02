Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экономике ЕС из-за новых локдаунов опять предрекают падение

02.11.20 16:32 , Интерфакс
печать
размер текста:

Экономика еврозоны в четвертом квартале сократится на 2,3%, прогнозируют аналитики, опрошенные Financial Times. Это значительно ниже прогнозов, которые они давали до введения новых карантинных мер в ряде европейских стран на прошлой неделе.

Из 18 экономистов, участвовавших в опросе, лишь один ожидает положительной динамики ВВП еврозоны в октябре-декабре. Ранее большинство прогнозировали рост ВВП региона в четвертом квартале.

Данные, опубликованные в пятницу, показали рекордный рост экономики еврозоны в третьем квартале - 12,7% в квартальном выражении. Однако ВВП остается ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса.

"Хотя прогноз для обрабатывающей промышленности достаточно стабилен, спад в значительно более крупной сфере услуг, на которую негативно влияют новые ограничения, скорее всего, снова приведет к отрицательному экономическому росту в еврозоне", - отмечает главный экономист Barclays Кристиан Келлер.

Заболеваемость коронавирусом в Европе продолжает расти, свидетельствуют данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний. По состоянию на воскресенье, в Бельгии, которая занимает первое место в Европе по уровню заболеваемости, было выявлено 1702 новых случая заражения на 100 тыс. жителей по сравнению с 1600 в пятницу.

Во Франции, где в пятницу начался второй общенациональный локдаун, уровень заболеваемости вырос с 706 до 742 новых случаев на 100 тыс. человек, в Германии, где частичный карантин восстановлен с понедельника - со 182 до 206 случаев.

Несмотря на рост заболеваемости, новые ограничительные меры не такие жесткие, как весной, отмечает FT. В первом полугодии 2020 года на фоне первой волны ВВП еврозоны упал на 15%.

"Активность в некоторых отраслях еще не восстановилась до докризисного уровня, поэтому она не может упасть так же сильно", - считает экономист Capital Economics Эндрю Кенингхем.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на прошлой неделе заявил, что экономика страны может упасть на 15% за время нового локдауна по сравнению с 30%, на которые она рухнула за недели весеннего карантина.

По прогнозу главного экономиста Axa Жиля Моэка, ВВП Франции в четвертом квартале сократится на 7,4% в квартальном выражении, если карантин продлится до середины декабря и будет смягчен в преддверии праздников.

Главный экономист G+ Economics Лена Комилева, в свою очередь, полагает, что отмена мер в этот раз займет больше времени, учитывая длинный зимний сезон гриппа. В то же время она ожидает "краткосрочный сезонный скачок поездок и розничных продаж в период Рождества".

Помимо этого, риск будущих локдаунов будет влиять на потребительское поведение, считает экономист ING Карстен Бржески, который прогнозирует рост ВВП еврозоны в первом квартале 2021 года лишь на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

"Будет наблюдаться рост сбережений на непредвиденные случаи, поскольку все больше людей будут считать возможными новые локдауны в следующем году", - сказал он.

Ожидается, что на этой неделе Банк Англии представит свой обновленный прогноз, который будет предполагать в лучшем случае лишь слабый рост британской экономики в четвертом квартале. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения COVID-19.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:54
Международная комиссия по торговле США пересмотрит пошлины на ввоз г/к проката из Украины и РФ
17:34
Прибыль Codelco взлетела на 86%
17:13
Стремление Китая к нейтрализации выбросов углерода может стоить ему 3% ВВП
16:53
Курс доллара поднялся до максимума за два года
16:18
ФГИУ выставил на продажу еще 10 спиртзаводов
16:12
Tata Steel успешно перевела множество сотрудников на удаленку
15:54
Украинский бизнес опять впал в пессимизм
15:34
Европа все чаще завозит товары из Китая по железной дороге
15:15
За месяц Украина проела 6 млрд грн с казначейского счета
14:53
Укртрансгаз будет вести учет газа в хранилищах в кВт-ч
14:34
В Канаде обнаружили большие залежи ванадия
14:22
За выходные на заправках подорожал автогаз
14:12
В Китае запустят уникальную МНЛЗ
13:54
Польша хочет более дешевого российского газа
13:33
Для Индии прогнозируют рост стального потребления
13:22
ArcelorMittal вывела из простоя домну на бразильском заводе
13:10
Металлоинвест увеличил выплавку стали на 3,1%
12:40
Транзит российского газа через Украину упал почти на 40%
12:12
В период кризиса промышленность не нужно душить новыми платежками - Магомедов
11:55
ЕС пересмотрит импортные пошлины для электротехнической стали из 5 стран
30.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!