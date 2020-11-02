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ФГИУ выставил на продажу еще 10 спиртзаводов

02.11.20 16:18
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Фонд госимущества Украины в ноябре выставил на онлайн-аукцион на площадке "Prozorro.Продажи" 10 спиртовых заводов. Об этом сообищил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в Facebook.

По словам Сенниченко, начальные цены реализации лотов - от 8 млн до 54 млн грн.

"В октябре, всего лишь за полмесяца, мы взяли отличный разгон. Шесть объектов ГП "Укрспирт" уже нашли новых владельцев на приватизационных аукционах и принесли в государственный бюджет более 268 млн грн. Цена, которую формирует рынок и которая взлетает иногда и в два-три раза, - вот главная характеристика, которая сейчас объединяет спиртовую приватизацию", - написал Сенниченко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

Дебютный аукцион по приватизации первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского спиртзавода (Винницкая область) состоялся 15 октября. Завод был продан ООО "ЛВН Лимитед", акционерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, что на 5 млн грн выше стартовой цены. Компания-победитель была единственной, подавшей заявку на участие в аукционе.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано шесть заводов ГП "Укрспирт". Два аукциона не состоялись. Спиртзаводы они будут выставлены на повторные торги со снижением стартовой цены.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

МинПром

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