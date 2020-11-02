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Tata Steel успешно перевела множество сотрудников на удаленку

02.11.20 16:12 , Steelland
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Tata Steel ввела в действие "Политику гибких рабочих моделей", которая вступает в силу с этого месяца. В соответствии с новыми моделями работы, вступающими в силу с 1 ноября 2020 года, даже менеджеры, которые должны находиться в определенном месте, теперь могут работать из дома неограниченное количество дней в году.

"Как только ситуация с пандемией нормализуется, политика гибких рабочих моделей позволит сотрудникам переехать в любое место по своему выбору, что дает сотруднику гибкость для работы из любого места в стране", - говорится в сообщении компании.

Эта политика - еще один шаг для Tata Steel к тому, чтобы стать более гибкой, готовой к будущему и укрепить свое ценностное предложение для сотрудников. Пилотная версия будет проводиться в течение года, и, исходя из возможности адаптации и обратной связи, политика будет пересмотрена через год.

"Эта политика представляет собой сдвиг в мышлении от мониторинга к созданию культуры работы, основанной на доверии и результатах. Гибкая работа не только отображает намерение организации создать рабочее место для будущих поколений, но также укрепляет ее намерение удовлетворять потребности своей диверсифицированной рабочей силы в разных регионах. Эта пандемия помогла нам отойти от традиционного представления о производительности, зависящей от фиксированных часов работы в офисной среде, и развенчать многие мифы об удаленной работе", - сказал Суреш Датт Трипати, вице-президент по управлению человеческими ресурсами Tata Steel.

По словам компании, политика обеспечит лучший баланс между работой и личной жизнью, даст больше гибкости в выборе места жительства, поскольку повседневная работа не учитывается, предоставит возможности работы родителям и обеспечит непрерывность работы для лиц с ограниченными возможностями.

МинПром

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