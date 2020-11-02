Украинский бизнес опять впал в пессимизм

После нескольких месяцев положительной динамики настроения украинского бизнеса вновь ухудшились, свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опросов предприятий.
В октябре индекс снизился с 49,4 пунктов до 47,8. Значение ниже 50 означает, что пессимистические настроения среди бизнеса преобладают.
"Один из ключевых факторов ухудшения настроений - рост уровня заболеваемости коронавирусом. Именно поэтому существенно ухудшили оценки собственного состояния и дальнейших перспектив предприятия сектора услуг. Негативными остаются и настроения в строительстве", - сказано в сообщении.
При этом промышленники ожидают роста экспортных заказов, хотя общие оценки ниже равновесного уровня. Единственный сектор, где оптимистичные настроения преобладают - торговля. Торговцы положительно оценили результаты октября и ожидают дальнейшего роста товарооборота.