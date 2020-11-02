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Европа все чаще завозит товары из Китая по железной дороге

02.11.20 15:34 , Металлоснабжение и сбыт
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Железнодорожный вариант Китай-Европа в текущем году становится всё более популярной альтернативой дорогостоящим авиа- и длительным морским грузоперевозкам.

"В подтверждение такому утверждению служит тот факт, что европейский транспортный хаб в Дуйсбурге увеличил контейнерный оборот с Китаем по железнодорожной дороге за первые девять месяцев 2020 года на 2% по сравнению с 2019 годом, а объем общего грузопотока по Новому шелковому пути почти удвоился по сравнению с предыдущим годом. Грузоотправители продолжают искать альтернативы прерванным воздушным и морским перевозкам, поддерживая рост спроса на наземную доставку", - сообщает генеральный директор ООО «РКК Логистика» (ГК «Русская Контейнерная Компания») Лыков Станислав.

По мнению аналитиков АО "Русская Контейнерная Компания", несмотря на положительные результаты за девять месяцев на железнодорожных линиях, необходимо быть осторожными в своих прогнозах на год, решающим будет подтверждение этого положительного развития до конца финансового года. В то время как ускоренные морские перевозки быстро развиваются в транстихоокеанском регионе, именно железнодорожная сеть Китай-Европа обеспечивает альтернативу на маршруте Азия-Европа.

Железная дорога между Китаем и Европой дает грузоотправителям возможность выбора скорости и стоимости воздушного и морского транспорта. Но запреты на поездки убрали половину доступной грузоподъемности по воздуху и подняли ставки, в то время как спрос в пик сезона и пустые рейсы ограничивают возможности морских грузоперевозок.

Экспедиторы используют агентов в Китае для определения своих железнодорожных тарифов Китай-Европа, и все они предлагают разные цены, в то время как средние тарифы на авиаперевозки из Шанхая в Северную Европу, оцениваемые TAC index, в настоящее время составляют $4,20 за кг, при этом средний транзит на дальние авиаперевозки занимает шесть дней. Морские перевозки из Китая в Северную Европу занимают около 34 дней, а спотовые ставки в настоящее время составляют 1 084 доллара США за TEU, согласно Шанхайскому индексу контейнерных перевозок (SCFI).

"Мы видим, что рынок устал от отсутствия стабильности и в этом смысле наземный транспорт выглядит более жизнеспособным вариантом, даже с более высокими ставками. Все больше появляется предложений для некоторых срочных перевозок грузовиками из Китая в Европу. Это в меньшей степени альтернатива железной дороге, а скорее альтернатива воздуху. Есть множество проблем в контейнерных перевозках, с которыми сталкиваются российские и европейские импортеры - пустые отгрузки, транзит, срыв сроков поставки и задержки погрузки – все это делает железнодорожные перевозки Китай-Европа более привлекательными, поскольку эти риски здесь минимизируются", - рассуждает С.Лыков.

По данным Китайской государственной железной дороги, в первом полугодии 2020 года эксплуатировалось 5122 грузовых поезда Китай-Европа, что на 36% больше, чем в прошлом году. Самым загруженным пограничным пунктом в сети был Хоргос на китайско-казахстанской границе, где за первое полугодие обработано 2000 поездов, что почти на 50% больше, чем за первые шесть месяцев 2019 г.

МинПром



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