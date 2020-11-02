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Укртрансгаз будет вести учет газа в хранилищах в кВт-ч

02.11.20 14:53 , Бизнес Цензор
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Оператор газохранилищ Украины АО "Укртраснгаз" начал испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт-ч).

Планируется, что до конца 2020 года этот программный комплекс будет введен в промышленную эксплуатацию на 11 украинских ПХГ, сообщает "Укртрансгаз".

Таким образом с 2021 года украинские газохранилища будут готовы к следующему этапу интеграции с газовым рынком ЕС – перевод системы учета газа с кубических метров на кВт-ч. Последний стандарт принят в странах ЕС.

Также в течение 2021-2025 гг. на девяти украинских газохранилищах будут установлены современные узлы замера газа с потоковыми хроматографами и влагомерами, которые в соответствии с Кодексом газохранилищ должны быть установлены на грани балансовой ответственности ПХГ и ГТС.

"Это даст возможность в онлайн-режиме отслеживать качественные и физико-химические характеристики природного газа, учитывать его как в физических, так и энергетических единицах", - сообщает компания.

МинПром

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