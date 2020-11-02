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В Канаде обнаружили большие залежи ванадия

02.11.20 14:34 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания VanadiumCorp Resource сообщила о результатах разведки железованадиевого месторождения Lac Dore в провинции Квебек.
По ее данным, на данном месторождении можно будет добыть порядка 75,5 млн т магнетитового концентрата, содержащего 62% железа, 1,2-1,3% пентоксида ванадия и 8,7-9,2% диоксида титана.

Как заявил генеральный директор VanadiumCorp Адриан Баккер, Lac Dore имеет потенциал для того чтобы стать одним из крупнейших источников ванадия в мире. По его оценкам, резервы месторождения достигают 635 тыс. т пентоксида ванадия.

Согласно оценкам компании Roskill в ближайшие годы спрос на ванадий будет расширяться высокими темпами, так как этот металл используется в установках по "хранению" электроэнергии. По ее прогнозам, потребление ванадия в батареях Vanadium Redox Flow Battery (VRFB) составит в 2025 г. 31 тыс. т. Причем этом рынок стартовал с нуля в 2015 г.

Мировой спрос на ванадий в 2025 г. оценивается Roskill примерно в 130 тыс. т, на 30% больше, чем в 2019 г. Однако при отсутствии новых источников производство этого металла составит через пять лет лишь около 110 тыс. т.

МинПром

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