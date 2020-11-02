В Китае запустят уникальную МНЛЗ Китайский производитель нержавеющих и специальных сталей Jiangyin Xingcheng Special Steel заказал у германской компании SMS Concast, входящей в состав SMS group, уникальную МНЛЗ, которая будет выпускать самую крупную круглую заготовку в мире.



На трехручьевой МНЛЗ номинальным радиусом 18 м, которая будет установлена на заводе Xingcheng в уезде Цзянъин городского округа Уси провинции Цзянсу, планируется получать заготовку диаметром от 600 до 1200 мм из специальных сталей, включая нержавеющие и подшипниковые.



Как заявляет компания, эта продукция будет использоваться для получения поковок больших размеров, а также для изготовления подшипников, применяемых в ветротурбинах с размахом лопастей более 100 м.



Согласно заявлению SMS Concast, в новой МНЛЗ будут использованы уникальные технологии и системы управления, которые позволят обеспечить нужное качество металла, в частности, отсутствие трещин.



Ввод в строй данного оборудования запланирован на конец мая 2021 г.



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