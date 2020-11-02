Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Китае запустят уникальную МНЛЗ

02.11.20 14:12 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Китайский производитель нержавеющих и специальных сталей Jiangyin Xingcheng Special Steel заказал у германской компании SMS Concast, входящей в состав SMS group, уникальную МНЛЗ, которая будет выпускать самую крупную круглую заготовку в мире.

На трехручьевой МНЛЗ номинальным радиусом 18 м, которая будет установлена на заводе Xingcheng в уезде Цзянъин городского округа Уси провинции Цзянсу, планируется получать заготовку диаметром от 600 до 1200 мм из специальных сталей, включая нержавеющие и подшипниковые.

Как заявляет компания, эта продукция будет использоваться для получения поковок больших размеров, а также для изготовления подшипников, применяемых в ветротурбинах с размахом лопастей более 100 м.

Согласно заявлению SMS Concast, в новой МНЛЗ будут использованы уникальные технологии и системы управления, которые позволят обеспечить нужное качество металла, в частности, отсутствие трещин.

Ввод в строй данного оборудования запланирован на конец мая 2021 г.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:34
В Канаде обнаружили большие залежи ванадия
14:22
За выходные на заправках подорожал автогаз
13:54
Польша хочет более дешевого российского газа
13:33
Для Индии прогнозируют рост стального потребления
13:22
ArcelorMittal вывела из простоя домну на бразильском заводе
13:10
Металлоинвест увеличил выплавку стали на 3,1%
12:40
Транзит российского газа через Украину упал почти на 40%
12:12
В период кризиса промышленность не нужно душить новыми платежками - Магомедов
11:55
ЕС пересмотрит импортные пошлины для электротехнической стали из 5 стран
11:36
На период локдауна Германия выделит в помощь бизнесу 10 млрд евро
11:12
US Steel заявила об улучшении ситуации и запуске завода Keetac
10:52
Трамп заявил, что Байден хочет посадить США на вечный карантин
10:35
Китай хочет построить в Украине ветровую станцию без зеленого тарифа
10:15
Anglo American заявила о планах стать углеродно-нейтральной компанией к 2040 году
10:07
Участники рынка ждут стабилизации цен на коксующийся уголь
09:59
В сентябре украинцы получили намного больше денежных переводов
09:35
Минэнерго категорически против приватизации атомной энергетики
09:12
В 3 квартале экономика еврозоны внезапно выросла на 12,7%
08:52
В сентябре Укрнафта добыла меньше нефти и газа
08:35
Прибыль Крюковского вагоностроительного завода рухнула в 6 раз
30.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!