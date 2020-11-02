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Для Индии прогнозируют рост стального потребления

02.11.20 13:33 , Металлоснабжение с сбыт
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Выступая на онлайновой конференции Steel Success Strategies Online (SSS 2020), проведенной Fastmarkets, генеральный директор индийской металлургической группы Tata Steel Т.В. Нарендран заявил, что после завершения коронавирусного кризиса потребление стали в Индии будет расти более высокими темпами, чем в предыдущее десятилетие.

По его словам, в 10-е годы средние темпы роста ВВП Индии составляли 7,08%, тогда как видимый спрос на стальную продукцию прибавлял не более 5-6% в год. Это было обусловлено тем, что потребление было более важным источником роста, чем инвестиции.

Однако в ближайшие годы правительство Индии значительно нарастит инвестиции в инфраструктурное строительство. За счет этого потребление стали в стране будет увеличиваться, как минимум, со скоростью роста ВВП или быстрее, на 7-8% в год.

Как прогнозирует Т.В. Нарендран, индийская металлургическая промышленность не выполнит поставленную в 2015 г. задачу по доведению мощностей по выплавке стали до 300 млн. т в год к 2030 г. Но в следующем десятилетии производство стали в стране, тем не менее, возрастет, по меньшей мере, вдвое по сравнению с 2019 г. и достигнет 200-250 млн. т в год.

МинПром

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