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В период кризиса промышленность не нужно душить новыми платежками - Магомедов

02.11.20 12:12
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Отечественную промышленность нужно поддерживать, а не нагружать новыми платежками. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов, комментируя решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о тарифе на передачу электроэнергии.

"НКРЭКУ прислушалась к здравому смыслу, точнее – к заявлениям украинских промышленников. И отказалась от идеи задрать вдвое тариф на передачу электричества в будущем году, как планировала раньше. Тарасюк сказал, что выше 340 гривен за мегаватт цена не вырастет. Но радоваться особенно нечему: это все равно на 100 гривен дороже, чем есть сейчас", - отметил он.

М.Магомедов выразил уверенность, что в условиях, когда правительство продлевает чрезвычайную ситуацию до конца года, а полный локдаун – вопрос буквально пары недель, промышленность нужно поддерживать, а не нагружать новыми платежками. "Она и так находится на грани выживания – из-за кризиса и падения производства. Тысячи украинцев лишись работы за этот год. Сотням тысяч снизили зарплаты, которые просто нечем платить. А пока доходы людей падают, цены на продукты растут – потому что даже погода в 2020 году была против человечества. Такого плохого урожая у нас не было уже много лет", - сказал нардеп.

"Тарасюк пытается преподнести новые тарифы как щадящие. Но это цинично, учитывая, что комиссия взваливает на плечи бизнеса долги перед «зелеными», которые накопило государство. И не только на плечи бизнеса: промышленность, которая и так работает с практически нулевой рентабельностью, заложит расходы в стоимость товаров. А значит, каждому украинцу придется открыть похудевший кошелек. И снова заплатить долги, в которые влезло государство", - добавил М.Магомедов.

Нардеп назвал единственной хорошей новостью то, что, по словам главы НКРЭКУ, существует возможность этот тариф снизить в будущем. Это будет особенно важно для промышленности в 2021 году, когда предприятия начнут понемногу выходить из кризиса, подчеркивает он.

"Учитывая, что долги перед компаниями ВИЭ принадлежат только государству, такое решение будет единственно верным, - уверен М.Магомедов. – Я надеюсь, мы сможем помочь промышленности нашей страны, приняв нужные решения. А комиссия – снизит тарифы, как и обещал ее глава".

МинПром

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