Европейская комиссия уведомила о пересмотре мер в отношении импорта текстурированной электротехнической стали (GOES), производимой металлургическими предприятиями Китая, России, США, Южной Кореи и Японии.



Под расследование попал плоский прокат толщиной более 0,16 мм из кремнистой электротехнической текстурированной стали с ориентированным зерном, соответствующий таможенным кодам CN ex 7225 11 00 и ex 7226 11 00.



Инициатор - ассоциация европейских сталепроизводителей Eurofer, представляющая интересы металлургических компаний, на долю которых приходится более 50% производства данной продукции в ЕС. Период расследования - с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года. Процедура займёт от 12 до 15 месяцев.



В отношении данной металлопродукции в ЕС с 29 октября 2015 года действуют антидемпинговые пошлины.



