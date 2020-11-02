Участники рынка ждут стабилизации цен на коксующийся уголь Цены на коксующийся уголь в Китае после резкого роста в сентябре с 110 до 140 долл. за тонну могут сохраниться на этом уровне до конца года, ожидают в ММК. Об этом пишет газета "Коммерсант".



При отсутствии форс-мажорных обстоятельств в Австралии и в условиях снижения спроса со стороны Китая в октябре—ноябре средние значения премиальных сортов останутся на уровне 130–132 долл. за тонну, говорится в обзоре.



Спотовые цены во втором квартале текущего года снизились до 100–120 долл. за тонну против 150–160 долл. за тонну в первом квартале.



Как пишут аналитики ММК, в сентябре спотовые индексы марок коксующегося угля резко выросли, продолжив тенденцию конца августа.



Если в августе было небольшое повышение цен со стороны индийских покупателей, то в сентябре наибольшую активность проявили китайские потребители, поняв, что в конце 2020 года—начале 2021 года индексы, скорее всего, будут выше, чем в начале сентября. Таким образом, индекс премиальных сортов за сентябрь вырос с 110 до 140 долл. за тонну на условиях FOB.



МинПром



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