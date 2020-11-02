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На период локдауна Германия выделит в помощь бизнесу 10 млрд евро

02.11.20 11:36 , Укринформ
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Для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре немецкое правительство планирует направить 10 млрд евро. Это подтвердила в своем субботнем подкасте канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Укринформ.

"Мы не оставим без помощи компании и предприятия, которые испытывают трудности вследствие нынешнего кризиса не по своей вине. Мы хотим помочь быстро и небюрократически", - пообещала глава правительства.

По результатам совещания между федеральным и земельными правительствами 28 октября было принято решение о предоставлении очередной финансовый помощи в объеме до 10 млрд евро.

"Это выходит далеко за рамки уже существующих программ поддержки, а также включает сферы культуры", - отметила А.Меркель. Она также напомнила об успешных результатах предыдущих программ, которые обеспечили многочисленные рабочие места после весеннего локдауна.

В ближайшую среду канцлер проконсультируется с ведущими ассоциациями работодателей и промышленности о том, как можно дополнительно смягчить последствия кризиса.

А.Меркель заверила, что федеральное правительство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы уменьшить бремя пандемии на экономику, а следовательно, и на рабочие места.

МинПром

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