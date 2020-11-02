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В сентябре украинцы получили намного больше денежных переводов

02.11.20 09:59 , РБК Украина
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Объем частных переводов в Украину из-за границы за сентябрь 2020 года составил 1 098 млн долл. Это на 5,6% или на (58 млн долл.) больше, чем годом ранее (1 040 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В то же время за январь-сентябрь объем переводов составил 8 481 млн долл. Это на 2,5% (на 220 млн долл.) меньше, чем годом ранее (8 701 млн долл.).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-сентябре 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 3 144 млн долл., что на 1 173 млн долл. меньше, чем за этот же период годом ранее (4 317 млн долларов).

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году. По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долларов).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

МинПром

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