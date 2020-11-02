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Минэнерго категорически против приватизации атомной энергетики

02.11.20 09:35 , Экономическая правда
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В Министерстве энергетики заявили, что они категорически против приватизации, полного или частичного частного владения НАЭК "Энергоатом" и атомными электростанциями. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерство настаивает на проведении корпоратизации "Энергоатома" в условиях сохранения за государством 100% акций компании", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что корпоратизация "Энергоатома" должно происходить исключительно с соблюдением следующих принципов:

- полное соответствие лучшим международным практикам;

- жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерных материалов;

- четкая определенность в обращении с ядерными материалами;

- абсолютная прозрачность на этапе осуществления корпоратизации и в дальнейшем во время функционирования вновь акционерного общества.

"Выбор оптимальной модели корпоратизации "Энергоатома" предшествовало длительное исследование консалтинговой компании Deloitte", - говорится в сообщении.

После совместных обсуждений был выбран вариант, который ни в коем случае не предусматривает приватизацию компании.

В случае "Энергоатома" процесс корпоратизации требует внесения изменений в законодательство и Министерство рассчитывает, что все необходимые изменения будут поддержаны Верховной Радой.

МинПром

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