Минэнерго категорически против приватизации атомной энергетики

В Министерстве энергетики заявили, что они категорически против приватизации, полного или частичного частного владения НАЭК "Энергоатом" и атомными электростанциями. Об этом сообщается на сайте министерства.
"Министерство настаивает на проведении корпоратизации "Энергоатома" в условиях сохранения за государством 100% акций компании", - говорится в сообщении.
В Минэнерго отметили, что корпоратизация "Энергоатома" должно происходить исключительно с соблюдением следующих принципов:
- полное соответствие лучшим международным практикам;
- жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерных материалов;
- четкая определенность в обращении с ядерными материалами;
- абсолютная прозрачность на этапе осуществления корпоратизации и в дальнейшем во время функционирования вновь акционерного общества.
"Выбор оптимальной модели корпоратизации "Энергоатома" предшествовало длительное исследование консалтинговой компании Deloitte", - говорится в сообщении.
После совместных обсуждений был выбран вариант, который ни в коем случае не предусматривает приватизацию компании.
В случае "Энергоатома" процесс корпоратизации требует внесения изменений в законодательство и Министерство рассчитывает, что все необходимые изменения будут поддержаны Верховной Радой.