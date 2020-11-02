Минэнерго категорически против приватизации атомной энергетики В Министерстве энергетики заявили, что они категорически против приватизации, полного или частичного частного владения НАЭК "Энергоатом" и атомными электростанциями. Об этом сообщается на сайте министерства.



"Министерство настаивает на проведении корпоратизации "Энергоатома" в условиях сохранения за государством 100% акций компании", - говорится в сообщении.



В Минэнерго отметили, что корпоратизация "Энергоатома" должно происходить исключительно с соблюдением следующих принципов:



- полное соответствие лучшим международным практикам;



- жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерных материалов;



- четкая определенность в обращении с ядерными материалами;



- абсолютная прозрачность на этапе осуществления корпоратизации и в дальнейшем во время функционирования вновь акционерного общества.



"Выбор оптимальной модели корпоратизации "Энергоатома" предшествовало длительное исследование консалтинговой компании Deloitte", - говорится в сообщении.



После совместных обсуждений был выбран вариант, который ни в коем случае не предусматривает приватизацию компании.



В случае "Энергоатома" процесс корпоратизации требует внесения изменений в законодательство и Министерство рассчитывает, что все необходимые изменения будут поддержаны Верховной Радой.



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